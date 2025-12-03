«Умные» счётчики: что это такое и кому они нужны?

В РК сохраняются большие потери и низкая технологическая эффективность в ключевых секторах коммунальной инфраструктуры — теплоснабжении, электроэнергетике и водоснабжении.
В частности, в своём Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил отдельным пунктом, что ключевой фактор устойчивого развития — модернизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры. Президент подчеркнул важность модернизации инфраструктуры, внедрения технологий, приборизации и создания «умных» городов.
В Национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального секторов» подчёркивается: приборизация — основа эффективности жилищно-коммунального сектора и инфраструктуры. Современные приборы учёта критичны для контроля, сокращения потерь, повышения прозрачности и стабильности работы всей отрасли. Однако текущая инфраструктура устаревает. Существующие системы учёта и оборудования частично изношены, что ведёт к издержкам и снижению эффективности контроля.
Мы изучили текущие данные по оснащённости приборами учёта в Казахстане. По данным Министерства энергетики РК, уровень приборизации в сфере электроэнергетики по индивидуальным приборам учёта составляет 100%, а по автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) — 65%.
В сфере холодного водоснабжения уровень оснащённости приборами учёта по базовым субъектам естественных монополий (СЕМ) составляет 79,9% для общедомовых и 86,8% для индивидуальных приборов учёта.
Отметим: стопроцентный уровень приборизации в секторе по общедомовым приборам учёта наблюдаются в четырёх регионах — Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, а по индивидуальным приборам учёта — в Шымкенте и Атырауской области. Более подробные данные приведены ниже в инфографике.
Напомним: оснащение многоэтажных жилых домов общедомовыми приборами учёта воды и тепла, благодаря которым жильцы платят только за фактически потреблённые ресурсы — не только шаг к бережному потреблению, о котором говорят учёные всего мира и которое упоминал в своём Послании президент Токаев, но и возможность снизить нагрузку на кошельки потребителей.
Помимо борьбы с потерями тепла и воды, у общедомовых приборов учёта есть целый ряд преимуществ. Так, к примеру, согласно Закону «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в Казахстане действуют стимулирующие дифференцированные тарифы на потреблённую тепловую энергию для тех, кто установил приборы учёта. Таким образом, расходы на коммунальные услуги могут сократиться в среднем до 30%.
Тем временем в уже упомянутой сфере теплоснабжения по базовым СЕМ уровень приборизации вырос с 74,1% в 2024-м до 78,8% в 2025 году. Самые высокие показатели оснащённости приборами учёта в секторе наблюдаются в Астане (99,9%), Западно-Казахстанской области (99,3%) и Алматы (98,2%).
Подытожим: рост уровня приборизации, «умные» технологии и установка современных приборов учёта — реальные инструменты экономии и справедливого расчёта за услуги, которые позволяют гражданам оплачивать только фактическое потребление, делают расходы прозрачными и помогают домохозяйствам эффективнее управлять своими бюджетами, а также экономить природные ресурсы и коммунальные блага.
Приборизация даёт ощутимый системный результат: она исключает незаконные подключения, уменьшает потери и обеспечивает достоверный учёт ресурсов. Автоматизированная передача данных снижает риск ошибок и случаев недобросовестного вмешательства, а потребителям даёт более точное понимание их объёмов потребления и возможностей для экономии. Для поставщиков же это инструмент более точного прогнозирования и оптимизации затрат. В конечном итоге приборизация укрепляет устойчивость и надёжность коммунальной инфраструктуры в целом.
Заметим: в рамках предусмотренных Национальным проектом «Модернизация энергетического и коммунального секторов» разработки и реализации комплексной программы цифровизации запланировано, что охват модернизируемых и строящихся объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры приборами учёта и автоматизированными системами учёта электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения будет составлять 100%.
Таким образом, проект предусматривает полный охват потребителей приборами учёта с дистанционной передачей данных и внедрение автоматизированных систем учёта и управления (АСКУЭ, АСКУТ, SCADA). Будут установлены единые требования к телеметрическим приборам и обеспечена их интеграция от производства до потребления.
Системы учёта объединят с автоматизированной информационной системой государственного градостроительного кадастра, государственным энергетическим реестром, платформами EnergyTech и WaterTech для мониторинга состояния сетей, параметров поставляемых ресурсов и исполнения инвестиционных программ. В рамках реализации единой платформы ЖКХ планируется внедрение единого платёжного документа с масштабированием до районов и сёл, что упростит оплату и обеспечит прозрачное распределение средств.
Финальным этапом станет создание национальной платформы Smart Turmys, объединяющей данные по электро-, тепло- и водоснабжению. Она обеспечит «умное» потребление и управление ресурсами, сократит потери и повысит эффективность коммунального сектора.