«Умные» счётчики: что это такое и кому они нужны?

Помимо борьбы с потерями тепла и воды, у общедомовых приборов учёта есть целый ряд преимуществ. Так, к примеру, согласно Закону «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в Казахстане действуют стимулирующие дифференцированные тарифы на потреблённую тепловую энергию для тех, кто установил приборы учёта. Таким образом, расходы на коммунальные услуги могут сократиться в среднем до 30%.