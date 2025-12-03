В Новосибирской области определили подрядчика для ремонта дороги к озеру Карачи

Программа восстановления трассы реализуется постепенно. В 2024 году отремонтировали участок от 12-го до 14-го километра, в 2025 году — от 8-го до 12-го километра. В 2026 году планируют привести в порядок участок от 14-го до 16-го километра. Проектно-сметная документация подготовлена, подрядчик выбран.