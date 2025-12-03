В Новосибирской области определили подрядчика для ремонта дороги к озеру Карачи

В Чановском районе Новосибирской области определили подрядчика для продолжения ремонта дороги к озеру Карачи. В 2026 году будет восстановлен двухкилометровый участок трассы «14 км а/д “Н-2904” — Покровка», ведущей к популярной рекреационной зоне. Работы, как и в предыдущие годы, выполнит компания «Стройкабель».
Дорога протяжённостью почти 29 км относится к IV технической категории и имеет переходное покрытие. Ранее сроки межремонтного обслуживания неоднократно превышались, из-за чего отдельные участки приходили в негодность.
«В периоды обильных осадков проезд по отдельным участкам был затруднён, что влияло на безопасность и скорость движения, особенно в направлении популярной рекреационной зоны», — сообщили в ТУАД НСО.
Программа восстановления трассы реализуется постепенно. В 2024 году отремонтировали участок от 12-го до 14-го километра, в 2025 году — от 8-го до 12-го километра. В 2026 году планируют привести в порядок участок от 14-го до 16-го километра. Проектно-сметная документация подготовлена, подрядчик выбран.