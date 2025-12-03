Ричмонд
Озвучены условия продажи банно-оздоровительного комплекса на омском Левобережье

В Омске реализуют часть «премиального» банно-оздоровительного хозяйства.

Источник: Reuters

По состоянию на среду, 3 декабря 2025 года, на специализированных ресурсах размещено предложение о продаже банно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Рокоссовского, что на Левобережье Омска.

«Четыре оздоровительных номера с финскими, турецкими, русскими парными, бассейнами, уютными комнатами отдыха, общая площадь помещения — 259,2 кв. м», — представлено описание объекта в объявлении.

Примечательно, что продавец рассматривает вариант разделения бизнеса между несколькими собственниками, предлагая половину доли в коммерческом предприятии.

Реализовать банно-оздоровительный комплекс намереваются за 16 миллионов рублей. Какие-либо пояснения о его доходности в объявлении отсутствуют.

Согласно открытым источникам, предлагаемый объект входит в сеть из пяти «премиальных банных комплексов», развиваемых с 2007 года. Причина продажи левобережной его части не известна.