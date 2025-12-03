Минфин высказался о судьбе рубля в 2026 году

Антон Силуанов считает, что текущий курс рубля сохранится и в будущем.
Сложившийся сейчас курс рубля может сохраниться и в будущем, поскольку он соответствует текущим параметрам экономики. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля — он может и сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», — сказал министр в эфире Радио РБК. Он подчеркнул, что стране следует учиться работать с тем курсом, который сформирован сейчас. Силуанов в целом связал устойчивость рубля с балансом экспорта и импорта и объемом валютной выручки, поступающей в страну.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в апреле 2026 года прогноз по курсу рубля будет пересмотрен в сторону укрепления. Причем за последнее время Россия в целом смогла его стабилизировать, подчеркнул он. В декабре ожидается прогноз курса валют на уровне около 82 рублей к доллару, к евро — 97 ₽, юань — 11,6 рубля. На 3 декабря курс рубля к доллару составляет 77,46 рубля.