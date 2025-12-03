В Хабаровском крае нейросеть ускорит инвестиции и уберёт бюрократию

Система «одного окна» объединит все региональные и муниципальные процедуры, предоставляя инвестору готовый маршрут, с учётом типа проекта и всех документов. Все коммуникации и отчетность будут онлайн, что позволит работать дистанционно, без необходимости приезжать в край.