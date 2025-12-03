В Хабаровском крае нейросеть ускорит инвестиции и уберёт бюрократию

Хабаровский край одним из первых в стране тестирует проект «Цифровой путь инвестора», который позволит предпринимателям оформлять инвестиционные проекты быстрее и проще, — сообщает Минцифры края.
Нейросеть будет анализировать все шаги взаимодействия с администрациями муниципалитетов, выявлять лишние процедуры и предлагать оптимальные маршруты. Тестирование начнётся на процедуре выдачи градостроительных планов земельных участков в Хабаровском районе.
«Проект делает процесс прозрачным и современным, убирает бумажную волокиту. Нейросеть сократит время от подачи заявления до результата с 11−15 дней до 5», — рассказали в министерстве.
Система «одного окна» объединит все региональные и муниципальные процедуры, предоставляя инвестору готовый маршрут, с учётом типа проекта и всех документов. Все коммуникации и отчетность будут онлайн, что позволит работать дистанционно, без необходимости приезжать в край.
«Мы упорядочили данные и внесли их в государственную систему градостроительной деятельности. Сейчас готовим тестирование нейросети, а полноценный запуск ожидается в 2026 году», — уточнили в Минцифры.
Проект призван ускорить инвестиции, повысить прозрачность процедур и сделать Хабаровский край удобной площадкой для бизнеса, открывая новые возможности для местных и иностранных предпринимателей.