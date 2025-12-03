Politico: ЕК готовит правовую основу для передачи активов РФ Украине

Согласно источнику, ЕК планирует опираться на статью 122 Договора о Европейском союзе, которая позволяет государствам-членам принимать в «духе солидарности» меры, соответствующие экономическому положению. Еврокомиссия намерена трактовать это положение так, что для принятия решения о конфискации активов будет достаточно одобрения квалифицированного большинства стран ЕС. Такой подход, отмечает Politico, позволит обойти право вето, которое может наложить Венгрия.