Politico: ЕК готовит правовую основу для передачи активов РФ Украине

Европейская комиссия намерена 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов с последующим направлением средств Киеву. Об этом сообщает издание Politico.
Согласно источнику, ЕК планирует опираться на статью 122 Договора о Европейском союзе, которая позволяет государствам-членам принимать в «духе солидарности» меры, соответствующие экономическому положению. Еврокомиссия намерена трактовать это положение так, что для принятия решения о конфискации активов будет достаточно одобрения квалифицированного большинства стран ЕС. Такой подход, отмечает Politico, позволит обойти право вето, которое может наложить Венгрия.
Напомним, 1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что на саммите ЕС 18−19 декабря планируется принять окончательное решение о конфискации активов РФ в пользу Украины.
Politico ранее писало, что США выступают за возвращение России активов после урегулирования украинского конфликта.