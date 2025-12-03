Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕК готовит правовую основу для передачи активов РФ Украине

Еврокомиссия собирается опереться на положение 122 статьи Договора о ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Европейская комиссия намерена 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов с последующим направлением средств Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно источнику, ЕК планирует опираться на статью 122 Договора о Европейском союзе, которая позволяет государствам-членам принимать в «духе солидарности» меры, соответствующие экономическому положению. Еврокомиссия намерена трактовать это положение так, что для принятия решения о конфискации активов будет достаточно одобрения квалифицированного большинства стран ЕС. Такой подход, отмечает Politico, позволит обойти право вето, которое может наложить Венгрия.

Напомним, 1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что на саммите ЕС 18−19 декабря планируется принять окончательное решение о конфискации активов РФ в пользу Украины.

Politico ранее писало, что США выступают за возвращение России активов после урегулирования украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше