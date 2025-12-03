Пермские автодилеры пытаются обойти повышенный утильсбор на китайские иномарки

«Китайские производители планируют понизить мощность автомобилей до 160 лошадиных сил, чтобы адаптировать к российскому рынку. То есть в документах указывают мощность до 160 л. с., ввозят к нам по льготным тарифам утильсбора, а в России меняют программное обеспечение и возвращают двигателю исходные данные. Но это все пока на словах. Никакой конкретики или реальных примеров нет», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.