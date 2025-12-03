Ричмонд
В минстрое Башкирии поделились планами газификации деревень

Порядка 13 населенных пунктов на территории Караидельского района подключат к газопроводу в 2027 году. Об этом в интервью ЦУР Башкортостана сообщил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Источник: Башинформ

«Здесь введут большой газопровод, который сегодня строится силами “Газпрома”. Он охватит фактически треть Караидельского района, включая деревню Абдуллино, село Караяр и другие», — пояснил Ковшов.

Также во II квартале 2026 года «голубое топливо» появится у жителей деревни Романовка Мелеузовского района. Кроме того, запланировано проектирование и строительство газопровода в деревне Кручинино Уфимского района со сроком завершения к 2028 году.

Напомним, в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021−2025 годы подключено 99 населенных пунктов в 26 районах и создана возможность газификации 7,7 тысячи домов.

Всего же в Башкирии газом обеспечено свыше 1,5 млн жилых домов и квартир, а также более 3 тысяч населенных пунктов.