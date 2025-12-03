Курганский замгубернатора Гаврин раскрыл, на какие сферы промышленности сделана основная ставка

Заместитель курганского губернатора Гаврин отчитался о поддержке сельского хозяйства.
Власти Курганской области выделили животноводство и сельское хозяйство как сферы, на которые они сделали основную ставку. Для этих областей выделили особые меры поддержки. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Сергей Гаврин на прямой трансляции в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Уделяем внимание животноводству. На эту сферу сделана ключевая ставка. Например, для фермеров, которые закупают животных, предусмотрена субсидия на их приобретение. Также активно поддерживаем сферу переработки растительных культур», — рассказал на эфире замгубернатора.
Гаврин отметил, что сельское хозяйство в целом достигло хороших показателей. Например, урожайность в 2025 году превысили сбор прошлого года — далеко за два млн тонн. Также стали больше собирать зерновые и масличные культуры. Со слов замгубернатора, курганская промышленность поднимается в общероссийских рейтингах. За последние десять месяцев регион закрепился на первом месте. В топе Минпрома РФ Курганская области заняла 11 место по эффективности работы органов власти в сфере поддержки промышленности.
Ранее URA.RU писало, что курганская область вошла в топ-10 регионов России по темпам роста собственных доходов в бюджет по итогам ноября 2025 года. Ключевую роль сыграл рывок в области промышленности. В июне сообщалось, что доходы бюджета Курганской области за первое полугодие 2025 года достигли 84 млрд рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года на 22%.