Курганский замгубернатора Гаврин раскрыл, на какие сферы промышленности сделана основная ставка

Гаврин отметил, что сельское хозяйство в целом достигло хороших показателей. Например, урожайность в 2025 году превысили сбор прошлого года — далеко за два млн тонн. Также стали больше собирать зерновые и масличные культуры. Со слов замгубернатора, курганская промышленность поднимается в общероссийских рейтингах. За последние десять месяцев регион закрепился на первом месте. В топе Минпрома РФ Курганская области заняла 11 место по эффективности работы органов власти в сфере поддержки промышленности.