В ВТБ предположили, что Центробанк сделает россиянам «новогодний подарок»

Он пояснил, что решающим фактором для ЦБ станет реакция экономики на повышение НДС с начала 2026 года. По словам Пьянова, перенос дополнительной налоговой нагрузки в цены способен ускорить инфляцию в первые месяцы года и усилить инфляционные ожидания населения и бизнеса. В этих условиях регулятор, по его мнению, предпочтет дождаться статистики по ценам и спросу, прежде чем переходить к циклу заметного смягчения политики.