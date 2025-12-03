Нацпроект помог хабаровской агрофирме увеличить ассортимент продукции

Сельскохозяйственный кооператив из Некрасовки в Хабаровском крае получил комплексную господдержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря тандему Гарантийного фонда и фонда поддержки малого предпринимательства небольшой компании, которой коммерческие банки отказали в кредите, удалось приобрести оборудование и сырье для роста производства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году фонд МСП выдал 246 микрозаймов на 550,3 млн рублей, а Гарантийный фонд предоставил 193 поручительства, что позволило получить кредиты на 7,8 млрд рублей. Молодой сельскохозяйственный кооператив СССК «Некрасовское подворье» — одно из предприятий края, которому оказали поддержку сразу два фонда.
Предприятие на рынке сельхозпродукции с 2023 года. Супруги Татьяна и Сергей Слободчиковы за это время увеличили в 4 раза площадь посева, число выращиваемых культур — втрое, выпуск продукции — с 15 до 45−50 тонн в месяц. Расширяется ассортимент и география поставок, продукция известна уже в ЕАО и на Сахалине.
— Начинали с популярных овощей: капуста и огурца, подбирали сорта для соления и квашения. Сейчас выращиваем капусту, огурцы, томаты, морковь, кабачки, арбузы и укроп, производя более 40 видов продукции. Постоянно ищем новые вкусы, планируя запуск новинок каждую неделю, — сообщает Татьяна Слободчикова.
В декабре 2024 года предприятие запустило цех с линейкой овощных салатов. За год подразделение показало рост, но потребовалось новое оборудование. Обращение в банки не дало результата, но краевые фонды помогли: Гарантийный фонд дал поручительства на 70% заимствования, и фонд поддержки малого предпринимательства предоставил два займа на 4 млн рублей под льготную ставку 7,75% годовых.
Аграрии с энтузиазмом отмечают, что государство оказывает поддержку малому бизнесу. Татьяна Слободчикова подчеркнула, что эти меры включены в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что данные меры действительно необходимы.
Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края — приоритетное направление в работе фонда поддержки малого предпринимательства. По этой линии только в 2025 году льготные микрозаймы на общую сумму 22,5 млн рублей получили 11 сельхозпредприятий.
