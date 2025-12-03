Нацпроект помог хабаровской агрофирме увеличить ассортимент продукции

Предприятие на рынке сельхозпродукции с 2023 года. Супруги Татьяна и Сергей Слободчиковы за это время увеличили в 4 раза площадь посева, число выращиваемых культур — втрое, выпуск продукции — с 15 до 45−50 тонн в месяц. Расширяется ассортимент и география поставок, продукция известна уже в ЕАО и на Сахалине.