На Ямале спрогнозировали падение цен на экспортируемый СПГ

Как отмечают в департаменте экономики, на Ямале добывается 77 — 80 процентов от общего объема российского СПГ. При этом промышленное производство в ЯНАО в ближайшие годы будет определяться как внешним спросом на углеводородное сырье (в сочетании с транспортными возможностями поставки), так и внутренним потреблением, а также вводом новых мощностей на месторождениях.