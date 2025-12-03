Индекс Мосбиржи утром 3 декабря начал торги снижением на 1,13%

Падение стало продолжением негативной динамики, наблюдаемой с конца ноября. Тогда индекс Мосбиржи за один день потерял более 2%, опустившись с 2656 до 2608 пунктов. Стоит отметить, что после падения в конце ноября, Мосбиржа отыграла позиции и показала небольшой рост.