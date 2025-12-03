Ричмонд
Индекс Мосбиржи утром 3 декабря начал торги снижением на 1,13%

Индекс Мосбиржи достиг отметки в 2642,16 пункта.

Источник: Комсомольская правда

Индекс Мосбиржи резко снизился утром 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгового сервиса Московской биржи, где был зафиксирован значительный спад основных индикаторов.

В начале утренней сессии индекс Мосбиржи (IMOEX2) упал более чем на 1%, достигнув отметки 2637.03 пункта. К 7:10 утра падение немного замедлилось, но показатель оставался в отрицательной зоне на уровне 2642.16 пункта.

Ранее торги на фондовом и срочном рынках были временно приостановлены. Их возобновление 27 января сразу же выявило сильное давление со стороны продавцов.

Падение стало продолжением негативной динамики, наблюдаемой с конца ноября. Тогда индекс Мосбиржи за один день потерял более 2%, опустившись с 2656 до 2608 пунктов. Стоит отметить, что после падения в конце ноября, Мосбиржа отыграла позиции и показала небольшой рост.