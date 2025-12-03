Ричмонд
Замгубернатора Гаврин рассказал, как курганцам получить 6 млн для строительства дома

Для определенных категорий жителей Курганской области ввели возможность сэкономить на покупке и строительстве домой. Касается это только жилья в сельской местности. Власти предлагают отменить несколько способов поддержки. Подробнее об этом рассказал замгубернатора Сергей Гаврин во время прямого эфира в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Некоторым курганцам могут помочь купить жилье.

«По проекту “Русская мечта” для жителей Курганской области предусмотрена субсидия на покупку жилья. Кроме того, возобновлена выдача льготной сельской ипотеки. Предусмотрено, что жители могут объединить их и получить до шести млн рублей на жилье», — рассказал Гаврин.

Отмечается, что воспользоваться такой возможность смогут не все. Со слов Гаврина, предусмотренно это для участников специальной военной операции, работников сферы сельского хозяйства, а также государственных и муниципальных служащих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области участникам СВО помогают открывать бизнес. В рамках проекта «Русская мечта» боец Ниязбек Утинов получил земельный участок площадью один гектар на льготных условиях.