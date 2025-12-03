Замгубернатора Гаврин рассказал, как курганцам получить 6 млн для строительства дома

Для определенных категорий жителей Курганской области ввели возможность сэкономить на покупке и строительстве домой. Касается это только жилья в сельской местности. Власти предлагают отменить несколько способов поддержки. Подробнее об этом рассказал замгубернатора Сергей Гаврин во время прямого эфира в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте».