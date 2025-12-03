Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская опера заходит на поле промышленников

Одним из участников Пермского инженерно-промышленного форума станет театр оперы и балета. Для Пермской оперы это будет первым опытом выступления на мероприятии для промышленников. Но в театре неожиданную коллаборацию видят в положительном свете.

Театр обсудит взаимодействие с промпредприятиями.

Одним из участников Пермского инженерно-промышленного форума станет театр оперы и балета. Для Пермской оперы это будет первым опытом выступления на мероприятии для промышленников. Но в театре неожиданную коллаборацию видят в положительном свете.

«Театр наравне с промышленностью — один из самых узнаваемых брендов Пермского края. Ключевые вехи истории страны и региона оказывали влияние и на промышленность, и на театр», — отмечают в Пермской опере.

На инженерном форуме генеральный директор театра Анна Волк примет участие в Совете директоров предприятий Пермского края. Центральным событием форума для театра станет встреча «155/100». На ней предприятия представят опыт сотрудничества с культурными институциями региона и обсудят, что может быть целями, инструментами и критериями для оценки эффективности такого взаимодействия. X Пермский инженерно-промышленный форум пройдет на площадке выставочного центра «Пермь экспо» 4 и 5 декабря.