Пермская опера заходит на поле промышленников

Театр обсудит взаимодействие с промпредприятиями.
Одним из участников Пермского инженерно-промышленного форума станет театр оперы и балета. Для Пермской оперы это будет первым опытом выступления на мероприятии для промышленников. Но в театре неожиданную коллаборацию видят в положительном свете.
«Театр наравне с промышленностью — один из самых узнаваемых брендов Пермского края. Ключевые вехи истории страны и региона оказывали влияние и на промышленность, и на театр», — отмечают в Пермской опере.
На инженерном форуме генеральный директор театра Анна Волк примет участие в Совете директоров предприятий Пермского края. Центральным событием форума для театра станет встреча «155/100». На ней предприятия представят опыт сотрудничества с культурными институциями региона и обсудят, что может быть целями, инструментами и критериями для оценки эффективности такого взаимодействия. X Пермский инженерно-промышленный форум пройдет на площадке выставочного центра «Пермь экспо» 4 и 5 декабря.