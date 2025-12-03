Пермская опера заходит на поле промышленников

На инженерном форуме генеральный директор театра Анна Волк примет участие в Совете директоров предприятий Пермского края. Центральным событием форума для театра станет встреча «155/100». На ней предприятия представят опыт сотрудничества с культурными институциями региона и обсудят, что может быть целями, инструментами и критериями для оценки эффективности такого взаимодействия. X Пермский инженерно-промышленный форум пройдет на площадке выставочного центра «Пермь экспо» 4 и 5 декабря.