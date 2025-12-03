Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорту Красноярска одобрили реконструкцию перронов

Аэропорт Красноярск получил разрешение на проведение третьего этапа реконструкции перронов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Красноярск получил одобрение Главгосэкспертизы России на третий этап реконструкции перронов — площадок, предназначенных для стоянки самолетов. Работы проводятся в рамках федеральной программы, направленной на развитие транспортной инфраструктуры страны.

Зоны стоянок воздушных судов разделены на перроны в распоряжении самой воздушной гавани и МЧС — реконструкция затронет оба участка. Также предусмотрено строительство трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции и обновление ВПП.

Ранее правительство одобрило комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Распоряжение есть на сайте кабмина.

Напомним, что в 2024 году международный аэропорт Красноярск обслужил 4 282 721 пассажира. Среди самых популярных направлений оказались Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск и Норильск.