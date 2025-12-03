Аэропорту Красноярска одобрили реконструкцию перронов

Аэропорт Красноярск получил одобрение Главгосэкспертизы России на третий этап реконструкции перронов — площадок, предназначенных для стоянки самолетов. Работы проводятся в рамках федеральной программы, направленной на развитие транспортной инфраструктуры страны.
Зоны стоянок воздушных судов разделены на перроны в распоряжении самой воздушной гавани и МЧС — реконструкция затронет оба участка. Также предусмотрено строительство трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции и обновление ВПП.
Ранее правительство одобрило комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Распоряжение есть на сайте кабмина.
Напомним, что в 2024 году международный аэропорт Красноярск обслужил 4 282 721 пассажира. Среди самых популярных направлений оказались Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск и Норильск.