Волгоградская область и Иран провели переговоры о расширении сотрудничества

Представители Волгоградской области и нескольких иранских провинций 3 декабря 2025 года провели онлайн-переговоры о расширении сотрудничества. Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в укреплении связей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Главными темами стали экономика, промышленность и сельское хозяйство. Стороны ищут пути для увеличения товарооборота, который уже показывает уверенный рост. Не обошли вниманием и гуманитарную сферу. Речь шла об укреплении связей между вузами, обмене преподавателями и проведении совместных научных конференций. Особый интерес вызвало предложение для иранской молодежи принять участие в волгоградском фестивале #ТриЧетыре в 2026 году.
Сотрудничество региона с Ираном последовательно развивается с 2015 года. В Волгограде с 2019 года успешно работает Торговый дом иранской провинции Мазандаран. По итогам 2025 года Иран входит в топ-20 ключевых внешнеторговых партнеров области. Развитие международных связей — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым.