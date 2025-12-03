Волгоградская область и Иран провели переговоры о расширении сотрудничества

Главными темами стали экономика, промышленность и сельское хозяйство. Стороны ищут пути для увеличения товарооборота, который уже показывает уверенный рост. Не обошли вниманием и гуманитарную сферу. Речь шла об укреплении связей между вузами, обмене преподавателями и проведении совместных научных конференций. Особый интерес вызвало предложение для иранской молодежи принять участие в волгоградском фестивале #ТриЧетыре в 2026 году.