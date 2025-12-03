Минфин объяснил, почему бюджет Беларуси с дефицитом

«Они традиционно идут и учитываются как дефицит бюджета. Это не является чем-то проблемным — наличие какого-то разумного уровня дефицита», — отметил Селиверстов.
Кроме того, он подчеркнул, что дефицита по итогу может и не быть.
В законопроекте о республиканском бюджете на 2026 год, который принят в среду в Палате представителей во втором чтении, дефицит заложен в сумме 4,4 млрд рублей.
Что касается исполнения бюджета на текущий год, то министр воздержался от подробного комментария.
«Исполняется нормально», — сказал он.
Также Селиверстов, говоря о бюджете на будущий год, заверил, что традиционно основные доли в расходах — социальные.
Большая часть этих расходов — зарплаты и содержание таких секторов как здравоохранение и образование.