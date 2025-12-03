Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин объяснил, почему бюджет Беларуси с дефицитом

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Дефицит бюджета закладывается потому, что страна заимствует средства извне, а это дополнительные расходы сверх тех, которые запланированы, заявил журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в Палате представителей, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Они традиционно идут и учитываются как дефицит бюджета. Это не является чем-то проблемным — наличие какого-то разумного уровня дефицита», — отметил Селиверстов.

Кроме того, он подчеркнул, что дефицита по итогу может и не быть.

В законопроекте о республиканском бюджете на 2026 год, который принят в среду в Палате представителей во втором чтении, дефицит заложен в сумме 4,4 млрд рублей.

Что касается исполнения бюджета на текущий год, то министр воздержался от подробного комментария.

«Исполняется нормально», — сказал он.

Также Селиверстов, говоря о бюджете на будущий год, заверил, что традиционно основные доли в расходах — социальные.

Большая часть этих расходов — зарплаты и содержание таких секторов как здравоохранение и образование.