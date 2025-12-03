Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году

Напомним также, что весной 2025 года нижегородские власти ввели ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих по трудовым патентам, в отдельных отраслях экономики в регионе. Однако позже запрет на работу мигрантов по патенту в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса отменили.