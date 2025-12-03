Стало известно, кто из белорусов попадет под ставку налога в 30%

Те белорусы, у которых доход за год составляет больше 350 000 рублей, будут платить по ставке 25%. Вместе с тем у тех граждан, у которых доход в год составляет более 600 000 рублей, изначально хотели ввести ставку налога в 40% (подробнее — здесь). Но депутаты ее пересмотрели и ко второму чтению ставка составила 30%.