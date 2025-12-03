В омской ГЖИ назвали условия перерасчета платы за отопление

В Госжилинспекции Омской области в среду, 3 декабря 2025 года, рассказали жителям, в каких случаях собственники помещений в многоквартирных домах имеют право на перерасчет платы за отопление.
Так, на перерасчет можно претендовать, если температура в жилом помещении не соответствует установленным нормативам:
— минимум: +18 °C, а для угловой комнаты: +20 °C;
— в холодных районах (с температурой наиболее холодной пятидневки: −31 °C и ниже) норматив чуть выше: +20 °C, а в угловых комнатах: не менее +22 °C.
При этом в ГЖИ указали, что отклонения от нормы допустимы: на 4 градуса больше или на 3 градуса меньше, но только ночью — с полуночи до 5 часов утра.
Также перерасчет положен, если превышена допустимая продолжительность перерыва в отоплении.
Так, при плановых ремонтах или внеплановых ситуациях отопление могут отключить не больше чем на 24 часа в месяц. При этом должны соблюдаться следующие требования:
— не более 16 часов единовременно при температуре от +12 °С до нормативной;
— не более 8 часов при температуре от +10 °С до +12 °С;
— не более 4 часов при температуре от +8 °С до +10 °С.
Длительное отсутствие жильцов также может помочь сделать перерасчет. Следует написать заявление, если они не проживали там от 5 дней, но за период не более 6 месяцев.