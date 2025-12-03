Глава МНС сказал, будут ли в Беларуси повышать НДС до российского уровня

Министр финансов Юрий Селиверстов сказал, будут ли в Беларуси повышать НДС (в 2025 году он составляет 20%) до российского уровня. Подробности сообщает Sputnik.by.
— И казахские коллеги наши, и российские такие предложения вносят. На мой взгляд, для нас это пока преждевременно рассматривать, — пояснил глава МНС.
Селиверстов добавил, что есть некоторые различия в налоговых конъюнктурах Беларуси, России, Казахстана, уточнив:
— Тех, скажем, конъюнктурных доходов, которые мы могли бы иметь в большом объеме от, допустим, нефтегазового сектора, и потом, значит, по каким-то причинам они резко снизились, и нам надо было бы их компенсировать, — у нас таких доходов нет.
По его словам, пока в стране нет необходимости так резко повышать налоги. Юрий Селиверстов заметил, что жизнь покажет, как дальше быть с НДС в Беларуси.
— Нам надо посмотреть на опыт их (Казахстана и России. — Ред.), как у них пойдет, — уточнил министр финансов Беларуси.
Как пишет ТАСС, в России с 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22%.
