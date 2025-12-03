В этом году в Новосибирске построили 20 километров теплосетей для новых домов

В этом году новосибирские энергетики заменили и построили около 80 километров теплосетей, включая 60 километров комплексной перекладки, капитального и текущего ремонтов. Общая сумма инвестиций в замену тепловых сетей, строительство новых трубопроводов и цифровой онлайн-контроль по итогам года достигнет 9,5 миллиарда рублей — это на 40 процентов больше, чем в 2024-м.