В этом году в Новосибирске построили 20 километров теплосетей для новых домов

В 2025 году подрядчики компании прокладывали тепловые сети на 38 участках новостроек, основная часть работ завершена. Наибольший объем выполнен на территориях перспективного развития в микрорайоне Клюквенный.
Некоторые объекты получили акты о подключении к теплу к началу отопительного сезона — например, дома на улице Фабричной в Железнодорожном районе, на Тайгинской в Калининском районе, два дома на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе, в поселке Садовый.
Подключения новых объектов продолжаются. Так, в ноябре 2025 года энергокомпания присоединила по новым сетям еще десять многоквартирных домов. В том числе вовремя подключен долгострой в Первомайском районе, сдачи которого дольщики ждали более десяти лет из-за финансовых проблем застройщика.
Также теплоснабжение получили новоселы в Заельцовском районе — на Красном проспекте и улице Декоративный Питомник, в Октябрьском — на улице Ленинградской, в Кировском — на улице Бронной, в Ленинском районе — на Костычева, Серафимовича, Горской.
Всего по итогам 2025 года компания планирует подключить к теплоснабжению 126 новых объектов в Новосибирске, в том числе социальные учреждения.
В этом году новосибирские энергетики заменили и построили около 80 километров теплосетей, включая 60 километров комплексной перекладки, капитального и текущего ремонтов. Общая сумма инвестиций в замену тепловых сетей, строительство новых трубопроводов и цифровой онлайн-контроль по итогам года достигнет 9,5 миллиарда рублей — это на 40 процентов больше, чем в 2024-м.
Ожидается, что отпуск тепловой энергии предприятиями компании в текущем году составит 13,3 миллиона Гкал, при этом 37 процентов нагрузки приходится на новосибирскую ТЭЦ-5. Резерв располагаемой тепловой мощности — 1 609 Гкал/ч, или 26 процентов от установленных объемов.