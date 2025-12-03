В Перми на 24% вырос спрос на вторичное жилье

«Несмотря на небольшое снижение сделок в октябре к сентябрю, по активности пользователей можно наблюдать продолжающуюся активизацию рынка, что указывает на формирование отложенного спроса, который может реализоваться в ближайшие месяцы при благоприятных условиях. Стабильно высокие показатели количества сделок подтверждают, что рынок в целом адаптировался, но колебания от месяца к месяцу показывают, что устойчивый баланс пока не найден», — отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».