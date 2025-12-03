1,7 млн потребовал Новосибирский метрополитен за ДТП на «Золотой ниве»

Инцидент произошёл вечером 22 ноября. Легковая машина, съехав с проезжей части, протаранила двери пятого входа станции и врезалась в гранитную стену вестибюля. К счастью, обошлось без пострадавших, однако входной павильон получил серьёзные повреждения. Водитель, 20-летний молодой человек, скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Суд назначил ему административный арест на семь суток по статье об оставлении места ДТП.