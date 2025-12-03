1,7 млн потребовал Новосибирский метрополитен за ДТП на «Золотой ниве»

Новосибирский метрополитен оценил ущерб, причинённый в результате наезда автомобиля на станцию «Золотая Нива», в 1,7 миллиона рублей. В отношении виновника происшествия направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы для взыскания суммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.
Инцидент произошёл вечером 22 ноября. Легковая машина, съехав с проезжей части, протаранила двери пятого входа станции и врезалась в гранитную стену вестибюля. К счастью, обошлось без пострадавших, однако входной павильон получил серьёзные повреждения. Водитель, 20-летний молодой человек, скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Суд назначил ему административный арест на семь суток по статье об оставлении места ДТП.
Повреждённый вход был временно закрыт для пассажиров. На сегодняшний день, как уточнили в метрополитене, ремонтные работы полностью завершены, станция функционирует в штатном режиме.
После этого случая городские власти заявили о проработке вопроса установки защитных ограждений у входов в метро, расположенных в непосредственной близости от дорог. Эта мера призвана предотвратить повторение подобных инцидентов и повысить безопасность пешеходов.