Черняховские власти обещают полностью газифицировать город к 2027 году

Чиновник сообщил, что на днях подписал контракт по строительству газовой котельной на ул. Победы: «Здесь была мазутная котельная, и жители платили высокие тарифы за отопление. Срок строительства газовой котельной — конец 2026 года. Но мы приложим все усилия, чтобы пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию были до начала отопительного сезона. И чтобы в зиму 2026−2027 годов у жителей домов с центральным отоплением был пониженный тариф».