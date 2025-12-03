Черняховские власти обещают полностью газифицировать город к 2027 году

Власти Черняховска планируют до 2027 года полностью завершить газификацию города. Об этом в среду, 3 декабря, заявил глава муниципалитета Виктор Вобликов на прямой линии ЦУР во «ВКонтакте».
«Газификация округа в активной фазе, — отметил он. — И те обещания, которые мы давали перед жителями, чтобы газифицировать весь Черняховск 100 процентов в срок до 2027 года — я уверен, команда муниципального округа выполнит. Благодаря поддержке правительства области мы максимально приближаемся к решению этой амбициозной задачи».
Виктор Вобликов напомнил, что в 2019 году уровень газификации города был равен нулю.
«На сегодняшний день мы вышли на показатели в 76,8 процента, — подчеркнул глава муниципалитета. — Это как частные домовладения, так и многоквартирные дома. В настоящее время идёт согласование по бюджету на 2026 год. Планируется газифицировать большой участок. Там порядка двух тысяч жителей».
Чиновник сообщил, что на днях подписал контракт по строительству газовой котельной на ул. Победы: «Здесь была мазутная котельная, и жители платили высокие тарифы за отопление. Срок строительства газовой котельной — конец 2026 года. Но мы приложим все усилия, чтобы пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию были до начала отопительного сезона. И чтобы в зиму 2026−2027 годов у жителей домов с центральным отоплением был пониженный тариф».
Говоря о газификации сельских территорий муниципалитета, Виктор Вобликов рассказал, что эта работа началась с 2024 года: «Во многих населённых пунктах частный сектор уже имеет возможность перевести отопление на газ».
В ряде посёлков Краснознаменского района к газу подключаются лишь около 40% жителей.