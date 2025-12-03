В мэрии Воронежа прокомментировали задержку расселения квартала «мойщиков»

Жители воронежского «квартала мойщиков» пожаловались в соцсетях на затягивание сроков расселения из аварийных домов. Якобы, несмотря на прошедший аукцион, про них забыли.
— Люди десятилетиями живут в ветхих и аварийных домах, откладывая ремонты и важные жизненные решения. Пожилые люди, семьи с детьми — все они оказались в неопределенности из-за срыва всех сроков, — пишут воронежцы в пабликах.
В мэрии Воронежа прокомментировали ситуацию. Оказалось, по итогам аукциона администрация города заключила договор с застройщиком в феврале 2025-го. Но его выполнение тормозится из-за обжалования постановления 2024 года в арбитражном суде Воронежской области.
— На сегодняшний день инвестор-застройщик занимается корректировкой подготовленного проекта планировки территории жилой застройки, прилегающей к кварталу, ограниченному улицами Транспортная — 45 Стрелковой дивизии — переулок Здоровья — Бурденко. Конкретные сроки и этапы расселения и сноса многоквартирных жилых домов в соответствии с договором будут определены после утверждения документации, — сообщили в горадминистрации.