Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский губернатор Бочаров назвал сроки подачи газа в хутор Тормосин

Развитие газификации в регионе стало темой видеосовещания Андрея Бочарова и Владимира Устинова.

Источник: пресс-служба АВО

Жители хутора Тормосин Чернышковского района получат долгожданный газ. Этот вопрос был решен на видеоконференции с участием полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 3 декабря 2025 года. С просьбой о газификации обратилась местная жительница, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Губернатор Андрей Бочаров доложил о ходе работ. По его словам, значительная часть на местном уровне уже выполнена — область проложила почти 28 километров внутрипоселкового газопровода. Это значит, что сети внутри хутора полностью готовы к приему голубого топлива.

Сейчас «Газпром» продолжает строительство большого межпоселкового газопровода длиной почти 35 километров, который подведет газ к населенному пункту. Готовность этого объекта составляет уже 70%.

— Планируем ввести объект в эксплуатацию и провести работы по подготовке потребителей к приему газа до 30 декабря 2026 года, — пообещал Бочаров.

Газификация отдаленных территорий остается приоритетной задачей для Волгоградской области.