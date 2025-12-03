Волгоградский губернатор Бочаров назвал сроки подачи газа в хутор Тормосин

Жители хутора Тормосин Чернышковского района получат долгожданный газ. Этот вопрос был решен на видеоконференции с участием полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 3 декабря 2025 года. С просьбой о газификации обратилась местная жительница, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Губернатор Андрей Бочаров доложил о ходе работ. По его словам, значительная часть на местном уровне уже выполнена — область проложила почти 28 километров внутрипоселкового газопровода. Это значит, что сети внутри хутора полностью готовы к приему голубого топлива.
Сейчас «Газпром» продолжает строительство большого межпоселкового газопровода длиной почти 35 километров, который подведет газ к населенному пункту. Готовность этого объекта составляет уже 70%.
— Планируем ввести объект в эксплуатацию и провести работы по подготовке потребителей к приему газа до 30 декабря 2026 года, — пообещал Бочаров.
Газификация отдаленных территорий остается приоритетной задачей для Волгоградской области.