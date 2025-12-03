Волгоградский губернатор Бочаров назвал сроки подачи газа в хутор Тормосин

Жители хутора Тормосин Чернышковского района получат долгожданный газ. Этот вопрос был решен на видеоконференции с участием полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 3 декабря 2025 года. С просьбой о газификации обратилась местная жительница, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.