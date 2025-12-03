В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку

По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта «Семья». Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:
«Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат», — отметил Развожаев.
Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал «Госуслуги», в банке или через офисы и онлайн-платформы «ДОМ.РФ».
Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.