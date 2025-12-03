Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта «Семья». Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:

«Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат», — отметил Развожаев.

Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал «Госуслуги», в банке или через офисы и онлайн-платформы «ДОМ.РФ».

Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.