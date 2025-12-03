В Уфе не допустят строительства некрасивых зданий

«Проекты нередко отправляются на доработку, иногда по несколько раз, и дело не в плохой работе проектировщиков, а в принципиальном подходе. После полученных замечаний концепции кардинально менялись в лучшую сторону, становясь более продуманными и интегрированными в среду», — подчеркнул Руслан Хайруллин.