В Уфе не допустят строительства некрасивых зданий

Архсовет, куда входят ведущие архитекторы и эксперты по градостроению, согласовывает каждый новый проект, чтобы он гармонично вписывался в существующую застройку.

Источник: Башинформ

Практика проведения архсоветов была возобновлена в августе 2023 года после семи лет перерыва, напомнил руководитель Главархитектуры Руслан Хайруллин на оперативном совещании в мэрии. В полную силу механизм заработал с мая 2024-го благодаря введению критериев архитектурно-градостроительного облика новых объектов в соответствии с законодательством РФ. Согласование облика будущих зданий стало обязательной муниципальной услугой.

В критерии архитектурно-градостроительного облика входят самые различные пункты — от высоты первого этажа до мест под кондиционеры, от цветовых решений до материалов отделки. Сейчас проектировщик обязан обосновать, почему его здание выглядит именно так в конкретном окружении и застройке.

За последние полтора года архсовет рассмотрел 151 объект. 80 из них — это жилые дома, 11 — социальные объекты.

«Проекты нередко отправляются на доработку, иногда по несколько раз, и дело не в плохой работе проектировщиков, а в принципиальном подходе. После полученных замечаний концепции кардинально менялись в лучшую сторону, становясь более продуманными и интегрированными в среду», — подчеркнул Руслан Хайруллин.

Ранее Главархитектура запланировала строительство набережных в отдалённых районах Уфы.