Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин объяснил причину дефицита в бюджете Беларуси на 2026 год

Минфин Беларуси назвал причину дефицита в бюджете на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве финансов сказали, почему в бюджет Беларуси на 2026 год заложен дефицит, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, по словам главы Минфина Юрия Селиверстова, дефицит бюджета заложен по той причине, что государство заимствует средства извне, а это влечет дополнительные расходы сверх запланированных. При этом он сказал, что наличие разумного уровня дефицита не является чем-то проблемным.

— Заимствования средств извне традиционно идут и учитываются как дефицит бюджета, — пояснил он.

При этом Селиверстов заметил, что по итогу дефицита бюджета может и не быть.

К слову, законопроект республиканского бюджета на 2026-й предусматривает дефицит в размере 4,4 миллиарда белорусских рублей.

Еще глава Минфина добавил, что в бюджете на следующий год традиционно основные доли расходов составляют социальные вопросы. Большую часть расходов составляют зарплаты и содержание таких отраслей, как здравоохранение и образование.

Еще в Минске реставрируют один из самых старых загсов: «Часть интерьера оставят нетронутой».

Тем временем Минтруда сказало, что будет с бюджетными местами в вузах Беларуси.