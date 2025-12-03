Минфин объяснил причину дефицита в бюджете Беларуси на 2026 год

В Министерстве финансов сказали, почему в бюджет Беларуси на 2026 год заложен дефицит, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам главы Минфина Юрия Селиверстова, дефицит бюджета заложен по той причине, что государство заимствует средства извне, а это влечет дополнительные расходы сверх запланированных. При этом он сказал, что наличие разумного уровня дефицита не является чем-то проблемным.
— Заимствования средств извне традиционно идут и учитываются как дефицит бюджета, — пояснил он.
При этом Селиверстов заметил, что по итогу дефицита бюджета может и не быть.
К слову, законопроект республиканского бюджета на 2026-й предусматривает дефицит в размере 4,4 миллиарда белорусских рублей.
Еще глава Минфина добавил, что в бюджете на следующий год традиционно основные доли расходов составляют социальные вопросы. Большую часть расходов составляют зарплаты и содержание таких отраслей, как здравоохранение и образование.
