Минфин объяснил причину дефицита в бюджете Беларуси на 2026 год

Так, по словам главы Минфина Юрия Селиверстова, дефицит бюджета заложен по той причине, что государство заимствует средства извне, а это влечет дополнительные расходы сверх запланированных. При этом он сказал, что наличие разумного уровня дефицита не является чем-то проблемным.