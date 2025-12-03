В Самаре наконец-то возобновили строительство проблемного ЖК «Космолет»

Министр строительства Самарской области Александр Фомин показал, как продвигается строительство проблемного ЖК «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре. Многострадальный жилой комплекс должны были сдать еще в 2022 году. Потом срок сдачи перенесли на 2024 год, но работы так и не были завершены. Власти обещали, что работы на стройке начнутся в октябре 2025 года, но этого так и не произошло. 3 декабря министр строительства Самарской области Андрей Фомин посетил площадку и показал, что там происходит.