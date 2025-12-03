В Петербурге изменили закон о реновации хрущевок

Кроме того, в закон внесены поправки с учетом федеральных норм. Одно из важных изменений — отмена автоматического включения в программу так называемых «домов молчунов», жители которых не согласны на переселение. Также закреплен принцип территориальности: переселение будет происходить в пределах того же или соседнего муниципалитета.