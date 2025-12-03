В Петербурге изменили закон о реновации хрущевок

3 декабря в Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли поправки в один из ключевых городских законов — о комплексном развитии территорий (КРТ). Изменения направлены на защиту прав собственников жилья и повышение эффективности программы, сообщает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.
Главное нововведение — право города самостоятельно определять оператора КРТ. Эта организация будет отвечать за подготовку документации и взаимодействие с инвесторами. Пока конкретных кандидатов нет, но, по словам депутатов, это должна быть крупная и опытная компания, хорошо знакомая со спецификой петербургского рынка жилья.
Кроме того, в закон внесены поправки с учетом федеральных норм. Одно из важных изменений — отмена автоматического включения в программу так называемых «домов молчунов», жители которых не согласны на переселение. Также закреплен принцип территориальности: переселение будет происходить в пределах того же или соседнего муниципалитета.
Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул, что изменения усложнят условия для инвесторов, но обеспечат большую безопасность и комфорт жителям. Депутаты отметили, что законопроект разрабатывался в формате открытого диалога между властью и обществом, а все ключевые предложения петербургской стороны были поддержаны Госдумой и Советом Федерации.
В этот же день в Мариинском дворце наградили победителей математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. Наставники участников предложили учитывать результаты олимпиады при формировании рейтингов школ, и парламентарии пообещали рассмотреть эту инициативу.