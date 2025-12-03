Ричмонд
Не просто склад: ЕАБР представил новый логистический хаб в Алматы

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Евразийский банк развития представил новый логистический хаб в Алматы.

Источник: Пресс-служба ЕАБР

«Мы создаём не просто склады, а точки роста для всей Евразии. Этот проект — кирпичик в фундаменте нашей Евразийской товаропроводящей сети», — старший управляющий директор-руководитель проектного блока ЕАБР Сергей Игнатов.

«Евразийский логистический парк» расположен на ключевом маршруте коридора «Западный Китай — Западная Европа», рядом с БАКАД и аэропортом Алматы, отметили в банке.

Площадь комплекса международного стандарта класса «А» превышает 50 тысяч квадратных метров. Он оснащен современными системами безопасности и инфраструктурой.

Комплекс, отметили в банке, «станет ключевым хабом для e-commerce и международной торговли».

ЕАБР инвестировал в проект 16,6 млрд тенге при общей стоимости проекта 22,1 млрд тенге.

В банке оценивают Казахстан как перспективный рынок складской недвижимости высокого класса.

«Совокупный спрос на высококачественную складскую недвижимость в Казахстане к 2040 к потенциально может увеличиться более чем в 5 раз — до 9,3−12,6 миллиона квадратных метров», — считают в банке.

При этом в долгосрочной перспективе Казахстан сохранит статус одного из лидеров складского сегмента в Евразийском регионе, полагают эксперты ЕАБР.

На конец III квартала 2025 года страна располагает крупнейшим запасом современных складов в Центральной Азии — 1,78 млн квадратных метров, что на 15% выше уровня годичной давности, отметили в банке.