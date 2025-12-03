Правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Отмечается, что документ не допустит спекулятивного и необоснованного роста цен. Так, повышение цен на огурцы и помидоры более чем на 0,3% в месяц нужно будет обосновывать в Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.