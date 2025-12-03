Правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси

Белорусское правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры, сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Отмечается, что документ не допустит спекулятивного и необоснованного роста цен. Так, повышение цен на огурцы и помидоры более чем на 0,3% в месяц нужно будет обосновывать в Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
При этом отменена административная процедура согласования реализации потребтоваров, которые произведены в Беларуси, для их дальнейшей продажи за границей.
Также на основании баланса интересов государства и участников потребительского рынка сокращен до 199 (было 211) позиций перечень товаров, которые подлежат ценовому регулированию. Также изменен перечень регулируемых позиций (канцелярские товары, мороженая рыба, соки). И увеличены предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.
При этом отменены ограничения на стимулирующие выплаты, предоставляемые на импортируемые промтовары в случаях покупки у поставщика их определенного количества, а также за оказание услуг продвижения товаров, других вознаграждений. И исключили из ценового регулирования товары, которые продают в международных поездах.
Среди других корректировок — продление до конца 2026-го права облисполкомов и Мингорисполкома на утверждение перечня операций и организаций, между которыми разрешается товарообмен. Также корректируются подходы в формировании цен заготовителей и поставщиков, которые не являются производителями, заготовителей для госзаказа.
Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления Совмина.
