«Бизнес-проездной»: Аэрофлот предлагает новую свободу для частых перелётов

Продукт представлен в двух основных версиях: стандартный «Бизнес-проездной» для классов Эконом и Бизнес и облегчённый «Lite» — только для Эконома. В стандартном тарифе пассажиры эконом-класса получают место для багажа (23 кг), а в бизнес-классе — два места по 32 кг. В версии «Lite» багаж не предусмотрен. Важное различие — сроки оформления билета: в основном тарифе это можно сделать в любой день вплоть до вылета, а в «Lite» — не ранее чем за 72 часа до рейса.