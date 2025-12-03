«Бизнес-проездной»: Аэрофлот предлагает новую свободу для частых перелётов

Авиакомпания расширяет возможности для часто летающих пассажиров, представив на рынке новый продукт — «Бизнес-проездной». Теперь авиапутешественники могут приобрести пакет из 12 или 20 перелётов с фиксированной стоимостью и использовать его в течение трёх или шести месяцев соответственно. Оформить проездной возможно только в цифровых каналах — на сайте или в мобильном приложении перевозчика, а начать полёты — уже спустя 72 часа после покупки.
Ключевое отличие нового предложения — свобода в построении маршрутов. Как поясняют в авиакомпании, «в “Бизнес-проездной” включены разные направления», в отличие от предыдущих продуктов. Пассажирам доступно шесть пакетов: от «Шаттла» для сообщения Москва — Санкт-Петербург до масштабного варианта XL, охватывающего 42 города. Это позволяет, например, вылететь из Москвы в Сочи, а затем отправиться в Санкт-Петербург. При этом владелец «проездного» экономит на стоимости перелётов, так как цена билета фиксируется в момент его покупки проездного. На цену не влияют ни дата вылета, ни рост спроса.
Продукт представлен в двух основных версиях: стандартный «Бизнес-проездной» для классов Эконом и Бизнес и облегчённый «Lite» — только для Эконома. В стандартном тарифе пассажиры эконом-класса получают место для багажа (23 кг), а в бизнес-классе — два места по 32 кг. В версии «Lite» багаж не предусмотрен. Важное различие — сроки оформления билета: в основном тарифе это можно сделать в любой день вплоть до вылета, а в «Lite» — не ранее чем за 72 часа до рейса.
Забронированную поездку можно перенести онлайн не позднее чем за 45 минут до вылета. Управлять балансом и маршрутами удобно через специальный личный кабинет «Мой проездной» на сайте.
Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» также получают выгоду: за полёты по проездному они будут начислять от 100% до 150% миль.