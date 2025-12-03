Ричмонд
Украина выделит ВСУ почти 60% от всех госрасходов в 2026 году

Всего планируется выделить на сектор обороны более 66 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году Украина планирует выделить на сектор обороны более 66 миллиардов долларов, что составит почти 60% от всех государственных расходов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду через свой Telegram-канал.

Свириденко отметила, что все собственные поступления государства будут направлены на обеспечение нужд сил обороны. Включая денежное содержание военных, поддержку их семей, укрепление системы противовоздушной обороны, а также разработку и производство украинского оружия, в том числе дронов.

При этом доходы бюджета Украины на 2026 год запланированы в размере 2,92 триллиона гривен (69,1 миллиарда долларов), а общие расходы составят 4,83 триллиона гривен (114,3 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что властям Львова передали дополнительно полтора гектара земли для создания нового кладбища, предназначенного для захоронения украинских военных.