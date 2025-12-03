Беларусь и Куба заинтересованы расширять взаимодействие в поставках техники и промкооперации

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба заинтересованы расширять взаимодействие в промышленности. Речь об этом шла на межпарламентском семинаре по вопросам сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба в сфере промышленности в формате видео-конференц-связи в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Депутат Палаты представителей Сергей Клишевич отметил, что парламентская площадка взаимодействия по разным направлениям доказала свою эффективность. Уже проведено первое подобное мероприятие, которое было посвящено взаимодействию в сфере медицины, здравоохранения и фармацевтики. Запланированы семинары по сотрудничеству в сфере продовольствия и промышленности. «Такой формат позволяет обсуждать проблемные вопросы с заинтересованными сторонами, включая финансистов и банковский сектор, в процессе налаживания экономических контактов с братским народом Кубы», — сказал он.
Депутат уверен, что онлайн-встречи помогают решать многие проблемы с глазу на глаз, хотя некоторые остаются для следующих семинаров. «Несмотря на географическое расстояние, Куба остается братским государством, а экономика служит основой для укрепления дружбы и сотрудничества двух стран. Площадки с участием руководителей предприятий, министерств и ведомств эффективно решают проблемы, которые периодически возникают в организации тесных экономических контактов, — добавил он. — Взаимоотношения Беларуси и Кубы теплые и братские, заложенные еще во времена Советского Союза, с поддержкой на уровне Президента Александра Лукашенко и лидеров Кубы. Страны укрепляют взаимодействие по направлениям, включая продовольствие, взаимную поддержку на международных площадках и межпарламентскую дипломатию».
В Беларуси создана группа высокого уровня с Кубой, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Задача — сблизить страны социально-экономически, политически и дипломатически, несмотря на расстояние, подчеркнул Сергей Клишевич.
По словам заместителя министра промышленности Леонида Рыжковского, белорусская продукция, включая технику и промышленные товары, хорошо известна на кубинском рынке и там существует интерес к ее поставкам. «Предлагается сельскохозяйственная техника, бытовая техника и другие изделия. Кубинская сторона заинтересована, подтверждено качество продукции, и на Кубе уже создано сборочное производство тракторов, — рассказал он. — Беларусь готова рассматривать любые кооперационные проекты совместно с Кубой, начиная с расширения производства тракторов, без ограничений по партнерам и модельному ряду. Прорабатываются бытовая и медицинская техника с созданием совместных предприятий при экономической целесообразности. Если объемы поставок подтвердятся, перейдут к сборочным производствам, обсуждая варианты с партнерами».
Перспективы аналогичны и для других стран Латинской Америки: сельскохозяйственная техника, тракторы, прицепное оборудование, пассажирская и коммунальная техника. Широкий спектр продукции востребован повсеместно для возделывания полей и развития инфраструктуры.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес добавил, что белорусская техника хорошо зарекомендовала себя на кубинском рынке и востребована уже много десятилетий, начиная со времен Советского Союза. «Кубинские и белорусские специалисты совместно поддерживали и развивали промышленность. Сейчас техника модернизируется, но сохраняется большой потенциал как для приобретения новой, так и для восстановления существующей техники, включая промышленную и молочную отрасли», — обратил внимание он.
В семинаре приняли участие члены рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Кубы и группы дружбы «Куба — Беларусь» Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба по вопросам сотрудничества в сфере промышленности. На встрече также присутствовали депутаты, представители министерств промышленности и иностранных дел двух стран, руководители крупнейших промышленных предприятий Беларуси (ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «МТЗ», ОАО «Минский моторный завод» и др.) и Кубы, а также банковского сектора. Стороны обсудили расширение взаимодействия двух стран в сфере промышленности, а также варианты решения имеющихся проблемных вопросов. -0-