Беларусь и Куба заинтересованы расширять взаимодействие в поставках техники и промкооперации

Депутат уверен, что онлайн-встречи помогают решать многие проблемы с глазу на глаз, хотя некоторые остаются для следующих семинаров. «Несмотря на географическое расстояние, Куба остается братским государством, а экономика служит основой для укрепления дружбы и сотрудничества двух стран. Площадки с участием руководителей предприятий, министерств и ведомств эффективно решают проблемы, которые периодически возникают в организации тесных экономических контактов, — добавил он. — Взаимоотношения Беларуси и Кубы теплые и братские, заложенные еще во времена Советского Союза, с поддержкой на уровне Президента Александра Лукашенко и лидеров Кубы. Страны укрепляют взаимодействие по направлениям, включая продовольствие, взаимную поддержку на международных площадках и межпарламентскую дипломатию».