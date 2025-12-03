В России перестали продавать Geely Emgrand

Отмечается, что Geely больше на намерена поставлять в РФ новые Emgrand. Сейчас эту модель еще можно найти у некоторых дилеров. Хотя модификации с механической коробкой передач пропали с продаж в ноябре. Варианты с классическим автоматом стоили от 2,39 до 2,66 миллиона рублей.