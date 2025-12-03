В России перестали продавать Geely Emgrand

Компания Geely сняла с продаж в России модель авто Emgrand. Ее уже убрали из линейки на официальном портале марки. Об этом рассказали представители корпорации в беседе с «Российской газетой».
Отмечается, что Geely больше на намерена поставлять в РФ новые Emgrand. Сейчас эту модель еще можно найти у некоторых дилеров. Хотя модификации с механической коробкой передач пропали с продаж в ноябре. Варианты с классическим автоматом стоили от 2,39 до 2,66 миллиона рублей.
Geely Emgrand на российском рынке уступил место седану Belgee S50. Это фактически та же машина, но под другим названием и белорусской сборки завода «Белджи». Новый бренд комплектует автомобиль атмосферным мотором мощностью 122 лошадиные силы. Стоимость варьируется от 1,85 до 2,27 миллиона рублей.
Ранее KP.RU писал, что компания Audi получила исключительные права на свои товарные знаки в России. Заявку на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а одобрили ее только 1 декабря. Защита товарного знака будет действовать до июля 2035 года.