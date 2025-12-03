В Тюмени водители из-за погоды начали менять зимнюю резину на летнюю

Тюменский автоэксперт Дмитрий Демин считает, что замена зимних шин на летние в декабре может привести к негативным последствиям. «Во-первых, в утреннее время на дорогах Тюмени стабильно наблюдается гололед, передвигаться по нему на летних шинах крайне опасно. Во-вторых, начиная с 1 декабря за поездки на такой резине могут и оштрафовать. Сотрудники ДПС имеют право привлечь водителя к административной ответственности ст. 12.5. КоАП РФ — управление транспортным средством (ТС) при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена», — рассказал Дмитрий Демин URA.RU.