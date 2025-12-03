Минпром опроверг фейк о запуске производства автомобилей под маркой Zubr в Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности опровергло фейк о запуске производства авто под маркой Zubr на площадке СП ЗАО «ЮНИСОН» в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
«В последнее время ряд средств массовой информации Беларуси распространил неподтвержденную информацию относительно запуска производства автомобилей под китайской маркой Zubr на территории нашей республики на площадке СП ЗАО “ЮНИСОН”. Министерство промышленности официально заявляет, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.
По состоянию на сегодняшний день от Министерства промышленности Республики Беларусь ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr. «Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение. Приносим извинения нашим гражданам и зарубежным партнерам за возможные неудобства, вызванные распространением неверной информации. Призываем всех представителей СМИ проявлять осторожность и проверять публикуемые данные перед размещением материалов», — подчеркнули в пресс-службе.
Министерство промышленности продолжит оперативно информировать население обо всех значимых событиях в сфере промышленного развития Республики Беларусь исключительно посредством официальных каналов связи и публикаций, добавили в Минпроме. -0-