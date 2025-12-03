Минпром опроверг фейк о запуске производства автомобилей под маркой Zubr в Беларуси

По состоянию на сегодняшний день от Министерства промышленности Республики Беларусь ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr. «Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение. Приносим извинения нашим гражданам и зарубежным партнерам за возможные неудобства, вызванные распространением неверной информации. Призываем всех представителей СМИ проявлять осторожность и проверять публикуемые данные перед размещением материалов», — подчеркнули в пресс-службе.