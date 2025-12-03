Курганцы пожаловались на отсутствие продуктового магазина в микрорайоне

Ранее в Кургане из 17-этажки на улице Гоголя съехал популярный магазин одежды и обуви «Мода для жизни», переехав к ТРЦ «Гиперсити» из-за проблем с парковкой. В последние годы в городе также закрылись несколько известных торговых точек, что связывают с низкой посещаемостью и ростом арендной платы.