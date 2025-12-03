На производстве карьерной техники БЕЛАЗ внедрены новые стандарты складской логистики

Как новая система работает: на 25 несущих полках каждого из лифтовых модулей АСХ, имеющего высоту 8,6 м, сосредоточены мелкие и среднегабаритные детали, такие как метизы, втулки, кронштейны и другие детали машин с максимальной нагрузкой до 800 кг на одну полку. Компьютеризированная система хранения с лифтовым грузоподъемным механизмом реализована по принципу «деталь к человеку». То есть, обслуживая «умную» систему, комплектовщик не перемещается по складской зоне для подбора деталей, а полки с нужными изделиями по его запросу автоматически подаются в рабочее окно для формирования сборочного комплекта.