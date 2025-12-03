3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На производстве карьерной техники БЕЛАЗ внедрены новые стандарты складской логистики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.
БЕЛАЗ продолжает внедрять инновационные технологии и оборудование для повышения эффективности производства. Оснащение большого сборочного конвейера предприятия автоматизированными системами хранения, учета и подбора комплектующих — еще один шаг в этом стратегически важном направлении развития компании.
Профессиональные решения в сфере автоматизации складов и управления потоками деталей применены в открытом после масштабной модернизации цехе сборки, испытаний автомобилей и тягачей. На смену обычным стеллажам и контейнерам здесь пришли четыре инновационных складских комплекса хранения комплектующих высотной конструкции. «В цехе внедрены автоматизированные системы вертикального хранения лифтового типа — это новое для нас технологическое решение, которое мы намерены тиражировать и в других подразделениях нашего предприятия, — подчеркнул генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. — Условия труда здесь существенно улучшены, что повлияет и на качество выполняемых работ, и на эффективность использования производственных площадей».
Автоматизированные системы хранения (АСХ) комплектующих позволяет решать комплекс задач и в сравнении с традиционными стеллажными системами имеет ряд очевидных преимуществ: автоматизация процесса, повышение производительности труда и сокращение затрат, экономия площадей и рациональное использование складского пространства, эргономика и высокий уровень безопасности.
Как новая система работает: на 25 несущих полках каждого из лифтовых модулей АСХ, имеющего высоту 8,6 м, сосредоточены мелкие и среднегабаритные детали, такие как метизы, втулки, кронштейны и другие детали машин с максимальной нагрузкой до 800 кг на одну полку. Компьютеризированная система хранения с лифтовым грузоподъемным механизмом реализована по принципу «деталь к человеку». То есть, обслуживая «умную» систему, комплектовщик не перемещается по складской зоне для подбора деталей, а полки с нужными изделиями по его запросу автоматически подаются в рабочее окно для формирования сборочного комплекта.
Автоматизированные системы хранения комплектующих сегодня — это одни из важнейших элементов полноценной производственной цепочки конвейерной сборки карьерных самосвалов БЕЛАЗ особо большой грузоподъемности от 130 до 240 т. -0-