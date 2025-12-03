Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лагард сомневается в юридической обоснованности «репарационного» кредита

Кристин Лагард усомнилась в юридической и финансовой обоснованности предложенного Еврокомиссией плана предоставления «репарационного» кредита Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард усомнилась в юридической и финансовой обоснованности предложенного Еврокомиссией плана предоставления «репарационного» кредита Украине. Об этом она заявила в интервью Reuters.

Лагард отметила, что задачей ЕЦБ является выявление возможных рисков.

По её словам, в данной ситуации затрагиваются важнейшие элементы европейской финансовой системы, в частности депозитарий Euroclear, в котором находятся замороженные российские активы, а также репутация Европы в целом.

Ранее ЕЦБ отклонил инициативу о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму €140 млрд.