Лагард сомневается в юридической обоснованности «репарационного» кредита

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард усомнилась в юридической и финансовой обоснованности предложенного Еврокомиссией плана предоставления «репарационного» кредита Украине. Об этом она заявила в интервью Reuters.
Лагард отметила, что задачей ЕЦБ является выявление возможных рисков.
По её словам, в данной ситуации затрагиваются важнейшие элементы европейской финансовой системы, в частности депозитарий Euroclear, в котором находятся замороженные российские активы, а также репутация Европы в целом.
Ранее ЕЦБ отклонил инициативу о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму €140 млрд.