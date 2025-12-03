«Выгодно должно быть обеим сторонам». Эйсмонт о ключевом подходе в сотрудничестве Беларуси с партнерами

«Я бы хотела сконцентрировать внимание на еще одном тезисе, на котором как раз таки, может, немножко меньше остановились, когда освещали все прошедшие визиты Президента. Это касается и Мьянмы, и Омана, и Алжира. Много хороших вопросов. Много точек соприкосновения. У нас действительно со многими странами взаимодополняемые экономики. И мы именно на взаимовыгодной основе. Не на односторонней, ни в коем случае. Мы только так работаем — выгодно должно быть обеим сторонам», — подчеркнула Наталья Эйсмонт.