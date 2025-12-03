«Выгодно должно быть обеим сторонам». Эйсмонт о ключевом подходе в сотрудничестве Беларуси с партнерами

3 декабря, Алжир /Корр. БЕЛТА/. Ключевым подходом в развитии двустороннего сотрудничества с зарубежными партнерами является наличие взаимной выгоды. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в интервью журналистам телеканала «Первый информационный», передает корреспондент БЕЛТА.
«Я бы хотела сконцентрировать внимание на еще одном тезисе, на котором как раз таки, может, немножко меньше остановились, когда освещали все прошедшие визиты Президента. Это касается и Мьянмы, и Омана, и Алжира. Много хороших вопросов. Много точек соприкосновения. У нас действительно со многими странами взаимодополняемые экономики. И мы именно на взаимовыгодной основе. Не на односторонней, ни в коем случае. Мы только так работаем — выгодно должно быть обеим сторонам», — подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Она рассказала, что по окончании всех переговоров — у Президента такой формат работы — он сразу же давал конкретные поручения членам белорусской делегации: «Буквально такие оперативные краткие совещания на ногах сразу по окончании переговоров в Мьянме. То же самое было по окончании встречи Президента с премьер-министром Алжира — буквально сразу Президент всех ответственных лиц собрал, и министра иностранных дел, и министра торговли, который закреплен за Алжиром, и сразу по конкретным пунктам они прошли».-0-