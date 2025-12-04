В РЭС открестились от отключений электричества в Tashkent City Mall

Зрителям пришлось покидать зал, подсвечивая себе путь экранами мобильных телефонов. Причём электричество пропало не только в кинозале, а во всём торговом центре. Благо, спустя примерно десять минут подача электроэнергии была восстановлена. Однако, когда мультфильм попытались запустить повторно, сделать это с первого раза не удалось, и настроение у большинства зрителей было уже испорчено.
Кто виноват?
Самое интересное — в РЭС (районные электрические сети) поспешили заявить, что не имеют никакого отношения к инциденту. Специалисты организации провели проверку и сообщили: электроснабжение Tashkent City Mall осуществляется через собственную трансформаторную подстанцию, находящуюся на балансе самого торгового центра. Электроэнергия поступает сюда от подстанции City по высоковольтным кабельным линиям напряжением 35 кВ.
«Сегодня, 3 декабря, в 20:12 на территории Tashkent City Mall было зафиксировано кратковременное отключение электроэнергии, однако уже в 20:18 подача электричества была полностью восстановлена. Проведённое техническое обследование показало, что причиной отключения стала неисправность трансформаторной подстанции, находящейся в ведении потребителя», — пояснили в РЭС.
В организации также подчеркнули, что инцидент не связан с деятельностью районной электроснабжающей организации, а отключение произошло из-за технических неполадок во внутренних сетях самого торгового центра.