Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РЭС открестились от отключений электричества в Tashkent City Mall

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Забавная история произошла сегодня в крупнейшем торговом центре столицы — Tashkent City Mall. Прямо во время премьеры долгожданного мультфильма «Зверополис 2» в кинотеатре внезапно отключился свет.

Источник: Vaib.Uz

Зрителям пришлось покидать зал, подсвечивая себе путь экранами мобильных телефонов. Причём электричество пропало не только в кинозале, а во всём торговом центре. Благо, спустя примерно десять минут подача электроэнергии была восстановлена. Однако, когда мультфильм попытались запустить повторно, сделать это с первого раза не удалось, и настроение у большинства зрителей было уже испорчено.

Кто виноват?

Самое интересное — в РЭС (районные электрические сети) поспешили заявить, что не имеют никакого отношения к инциденту. Специалисты организации провели проверку и сообщили: электроснабжение Tashkent City Mall осуществляется через собственную трансформаторную подстанцию, находящуюся на балансе самого торгового центра. Электроэнергия поступает сюда от подстанции City по высоковольтным кабельным линиям напряжением 35 кВ.

«Сегодня, 3 декабря, в 20:12 на территории Tashkent City Mall было зафиксировано кратковременное отключение электроэнергии, однако уже в 20:18 подача электричества была полностью восстановлена. Проведённое техническое обследование показало, что причиной отключения стала неисправность трансформаторной подстанции, находящейся в ведении потребителя», — пояснили в РЭС.

В организации также подчеркнули, что инцидент не связан с деятельностью районной электроснабжающей организации, а отключение произошло из-за технических неполадок во внутренних сетях самого торгового центра.