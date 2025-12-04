В РЭС открестились от отключений электричества в Tashkent City Mall

Зрителям пришлось покидать зал, подсвечивая себе путь экранами мобильных телефонов. Причём электричество пропало не только в кинозале, а во всём торговом центре. Благо, спустя примерно десять минут подача электроэнергии была восстановлена. Однако, когда мультфильм попытались запустить повторно, сделать это с первого раза не удалось, и настроение у большинства зрителей было уже испорчено.