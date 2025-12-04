Нацбанк заметно увеличил курс евро и курс доллара на 4 декабря

Национальным банком скорректированы курсы валют на 4 декабря, четверг. Так, стали выше к концу рабочей недели курс доллара и курс евро, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 4 декабря, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9087 белорусского рубля, 1 евро — 3,3875 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7415 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые были установлены на среду, 3 декабря, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля стал меньше. Ощутимее при это курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше сразу на 0,0090 белрубля, курс евро увеличился на 0,0206 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0022 белрубля.
Тем временем правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси.