Зарплаты в Челябинске выросли быстрее, чем планировалось в стратегии развития

В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году средняя зарплата работников в городе достигнет 61, 3 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в документе. Однако средние ежемесячные зарплаты уже превысили 92 тысячи рублей.