Хабаровские работодатели борются с «тихим увольнением» сотрудников

В Хабаровске каждый четвертый работодатель сталкивался с феноменом «тихого увольнения» среди своих сотрудников. Так называют ситуацию, когда работник строго ограничивается обязанностями из трудового договора, избегает совещаний, сверхурочных и любой дополнительной активности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что первая реакция большинства компаний (74%) — попытка наладить диалог с таким сотрудником. Треть работодателей предлагают ему сменить задачи или даже должность, а в каждой четвертой компании это становится сигналом к полному пересмотру его функций. Однако применяются и жесткие меры: 23% компаний лишают бонусов и премий, 11% — отменяют бесплатное обучение, а 12% работодателей в ответ на «тихое увольнение» инициируют настоящее увольнение.
С точки зрения самих экономически активных хабаровчан, у этого явления две главные причины. Половина опрошенных (50%) винит эмоциональное выгорание, а 48% — отсутствие карьерных перспектив на текущем месте. Каждый пятый (18%) считает, что так сотрудники пытаются добиться повышения зарплаты. Реже называют уверенность в легком поиске новой работы (10%), плохую организацию процессов руководством (10%) или наличие второй работы (8%). Интересно, что женщины чаще мужчин объясняют ситуацию выгоранием, а молодежь до 35 лет ссылается на усталость чаще, чем старшее поколение.
Мотивы также различаются в зависимости от образования и дохода. Высокообразованные респонденты чаще указывают на выгорание и карьерный тупик, а также видят в этом способ давления для повышения оклада. Те, у кого доход превышает 150 тысяч рублей в месяц, главной причиной чаще называют именно отсутствие перспектив роста (58%), а не эмоциональное истощение (45%), и многие из них уверены, что сотрудники таким образом «выбивают» себе дополнительные деньги.