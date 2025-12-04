Хабаровские работодатели борются с «тихим увольнением» сотрудников

Мотивы также различаются в зависимости от образования и дохода. Высокообразованные респонденты чаще указывают на выгорание и карьерный тупик, а также видят в этом способ давления для повышения оклада. Те, у кого доход превышает 150 тысяч рублей в месяц, главной причиной чаще называют именно отсутствие перспектив роста (58%), а не эмоциональное истощение (45%), и многие из них уверены, что сотрудники таким образом «выбивают» себе дополнительные деньги.