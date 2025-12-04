Ричмонд
В центре Челябинска выставили на продажу популярный развлекательный центр

Торгово-развлекательный комплекс на Алом поле в Челябинске продается целиком за 330 млн рублей. Он находится в центре города и пользуется популярностью у жителей. Об этом говорится в объявлении.

«Продается коммерческая площадь два этажа в ТРК “Алое поле” на улице Ленина, 64Б. Общая площадь 1100 квадратов, цена 300 000 рублей за один квадрат», — сообщается на сайте «Домклик». Уточняется, что объект можно купить и по долям.

Ранее на Алом поле продавался трехэтажный ТРК за 150 млн рублей. Горожане прозвали здание «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму.